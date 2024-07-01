مكاسب الذهب تتوالى.. أرباح 13% خلال 6 شهور وبنوك مركزية تستعد للشراء

افتتح سعر الذهب العالمي تداولات شهر يوليو بارتفاع طفيف، ليبقى التذبذب وعدم وضوح الاتجاه هو السائد، ولكن قد يتغير هذا خلال تداولات هذا الأسبوع الذي يحمل العديد من البيانات الاقتصادية المهمة والأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات المعدن الأصفر.

أرباح في أول أيام يوليو

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أعلى مستوى عند 2329 دولارًا للأونصة، وافتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2323 دولارًا للأونصة لتتداول حالياً عند المستوى 2328 دولارًا، بحسب تحليل جولد بيليون.

وخلال شهر يونيو شهد الذهب تذبذب خلال معظم فترات التداول ليفشل الذهب في تحديد اتجاه حدد خلال الشهر الماضي، ليغلق الذهب تداولات يونيو عند 2326 دولار للأونصة، وكان افتتح تداولات هذا الشهر عند المستوى 2327 دولار للأونصة ليعود ليمثل هذا الشهر انخفاض في أسعار الذهب بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب.

من جهة أخرى، استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.2%، وهو الربع السنوي الثالث على التوالي الذي يسجل فيه ارتفاعًا، ومنذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بنسبة 12.8%، وفق حسابات «جولد بيليون».

شهر يونيو 2024 بمثابة استراحة بعد موجة ارتفاع قوية

وجاء أداء الذهب في شهر يونيو 2024 بمثابة استراحة بعد موجة ارتفاع قوية بدأت من شهر مارس الماضي، ولكن بالرغم من هذا استمر الذهب في التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، وذلك بسبب استمرار العوامل التي تدعم الذهب حتى الآن، متمثلة في توقعات باستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب، وزيادة احتياطيها بالرغم من توقف الصين عن شراء المعدن الأصفر في شهر مايو لتنهي سلسلة من 18 شهر متتالية من شراء الذهب.

وأظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي بشكل سنوي استطلع خلالها آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصائية السنوية في عام 2018.