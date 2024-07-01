«الأرصاد» تحذر من بداية موجة حارة جديدة.. العظمى تسجل 46 مئوية

حذّر تقرير صادر من هيئة الأرصاد الجوية، من بداية موجة حارة جديدة في طقس نهاية الأسبوع الجاري على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال ووسط وجنوب الصعيد وسيناء، وترتفع درجات الحرارة بين 3 لـ4 درجات.

«الأرصاد» تحذر من بداية موجة حارة جديدة

وأضحت الأرصاد الجوية، أنّ طقس نهاية الأسبوع، سيكون بداية موجة حارة جديدة، نظرًا لانتهاء تأثير المنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا، والذي عمل على انخفاض درجات الحرارة، خلال الأيام الماضية، حيث ستعود الموجة الشديدة الحرارة في طقس نهاية الأسبوع الجاري، بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، إضافة إلى امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة الخميس المقبل 4-7-2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة المقبل 5-7-2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية.