أستاذ زراعة: لدينا طفرة في صادرات الحاصلات المصرية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إنَّ هناك تقدما في كميات صادرات الحاصلات الزراعية وصادرات الصناعات الغذائية والأخيرة تحتوي قيمة مضافة للمحاصيل الطازجة، والطفرة في صادرات الحاصلات الزراعية نتيجة لجهود سنوات.

وتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المشروعات القومية الخاصة باستصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية على مدار الـ11 عاما الماضية شهدت طفرة كبيرة، ما انعكس بالإيجاب على قيمة الصادرات الزراعية.

وأكد أنَّ مصر في الوقت الحالي تحقق اكتفاء ذاتيا في العديد من المحاصيل بل وتحقق فائض، مثل الخضروات والفاكهة التي تحقق بهما اكتفاء ذاتي كامل، منوها بالاهتمام بجودة المنتجات وحوكمة الإنتاج والمساحات الشاسعة التي تم استصلاحها وفتح أسواق تصديرية جديدة ومؤخرًا المنتج الزراعي المصري غزا نحو 150 سوقا جديدة.