بعد وفاة طفلين توأم غرقا في البانيو بالغربية.. تحذير من 8 عادات خاطئة

مأساة كبرى عاشتها أسرة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة طفلين توأم داخل «البانيو» خلال الاستحمام، بعد تركهما بمفردهما، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة.

وفاة طفلين توأم في كفر الزيات غرقا في البانيو

التوأم الحسن والحسين، اللذين لم يتخطيا عامهما الثاني، تركتهما والدتهما لدقائق داخل البانيو بمنزلهم بكفر الزيات، لتفاجئ بوفاتهما غرقا فور عودتها لهما، بحسب رواية أحد أقارب الطفلين لـ«الوطن»، مؤكدا: «والدتهم كانت مالية البانيو للمنتصف، ولكن بعد عودتها فوجئت أنهما فتحا المياه، ما أدى لامتلاءه عن آخره ووفاتهما غرقا».

8 أخطاء تجنبيها عند استحمام الأطفال لحمايتهم من خطر الغرق

وتستعرض «الوطن» 10 تحذيرات من تصرفات خاطئة خلال استحمام الأطفال داخل البانيو، والتي قد تعرضهم لخطر الغرق، وذلك وفقا لموقع «raisingchildren»، المختص بتقديم نصائح للعائلات لتربية أبنائهم:

- عندما تكون أنت وطفلك في الحمام، تأكد من أن طفلك في متناول يدك وتحت مرمى بصرك في جميع الأوقات.

- إذا تم استدعاؤك على الهاتف أو الباب، لف طفلك بمنشفة وخذه معك.

- راقب طفلك طوال الوقت، حتى لو كنت تستخدم مقعد استحمام، مقعد الاستحمام ليس جهاز أمان بدون إشرافك، لن تحافظ مقاعد الاستحمام على سلامة طفلك.

- لا تترك أبدًا الأشقاء الأكبر سنًا للإشراف على الأطفال الأصغر سنًا في الحمام.

- جهزي كل شيء مسبقًا حتى تتمكني من البقاء مع طفلك أثناء وقت الاستحمام مثل المنشفة، والغسول والحفاضات والملابس.

- احذر من أي عوامل تشتيت يمكن أن تبعدك عن الحمام أو تجعلك تفقد إحساسك بالوقت.

- قم بتشغيل كمية كافية من الماء فقط للغسيل واللعب، يعد ارتفاع زر البطن كافيًا بالنسبة للطفل الذي يمكنه الجلوس بمفرده.

- احتفظ بالمقابس بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا يتمكنون من ملء البانيو أو الأحواض.