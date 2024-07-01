أحمد كامل وزاب ثروت لأول مرة معا في أغنية «زي الجنة»

طرح النجم أحمد كامل، ونجم الراب زاب ثروت، في تجربتهما الأولى معا، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، التي بعنوان «زي الجنة» على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، دارت فكرة التصوير، من خلال مفهوم البودكاست (podcast).

وظهر كل من أحمد كامل وزاب ثروت وهما في محادثة، يحكى كل منهما تجربته للآخر.. ويذكر أنه قبل طرح الفيديو كليب، نشر كامل وثروت لقطات من الفيديو على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، ما أثار فضول متابعيهما ومحبيهما، وتعددت الأسئلة عن هل هو لقاء فعليا في بود كاست، أم أنه عمل جديد سيجمع بينهما ؟.

أغنية «زي الجنة» من كلمات، وألحان أحمد كامل، وزاب ثروت، وتوزيع موسيقى، ماهر الملاخ، وإخراج يارا عياش، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، وتقول كلماتها:

ده أنا عيني شافت كل شيء إلا العيوب

حبك ده ذنبي ومسيري عنه يوم أتوب

واللى باقيلي بقايا منى فيها روح

وكلام أغاني مبقاش يطيب الجروح

كانت زي الجنة أنسى ولا أستنى كانت أحلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا مش هنيجي في بالها

كانت زي الجنة أنسى ولا أستنى كانت أحلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكي عنها مش هتبقى معايا ومش هنيجي في بالها

الدنيا مش بمبي وانتى مش جنبي

ولا دمعة تنزل على خدى الذنب مش ذنبي

ما أنا عارف وعرفت الناس بتخبى نواياها يا صاحبي

فإياك تحكى أو تشكى ألمك أحبابك أحلامك دايما ليهم خبى

عمري بيكبر والخوف اكبر شايف الغلطة هتتكرر

راهنت زمان على ناس وخسرت دلوقتي هبطل

سنين بتعدى وبنعافر يمكن انساكي ف الاخر

يمكن نتعاتب واسامح مش عارف

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا و مش هنيجي في بالها