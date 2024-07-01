متى يكون التوكيل ساريا رغم وفاة أحد طرفيه؟.. مصدر بالشهر العقاري يجيب

التوكيلات قد تتضمن القيام ببعض الأعمال القانونية مثل توكيل المحامي، أو تمكين شخص من إدارة أموال شخص آخر، أو التصرف في كل أو جزء من أمواله بالبيع وقبض الثمن، ولكن هل تكون جميع التوكيلات سارية بعد وفاة أحد طرفي التوكيل؟

التوكيلات التي تتضمن حقوقًا لا تُلغى

قال مصدر بالشهر العقاري إن التوكيل ينتهي بوفاة أحد طرفيه أو انتهاء الغرض منه، مثل تكليف أب ابنه بقبض المعاش له بموجب توكيل، ولكن هناك بعض التوكيلات لا يمكن إلغاؤها حتى لو توفي طرفاها أو أحدهما، وذلك في حالة أن تتضمن هذه التوكيلات حقوقاً مالية، لذا يكون التوكيل الخاص بالبيع للنفس والغير لعقار ساريًا بعد وفاة صاحب التوكيل أو طرفيه.

منشور الشهر العقاري لسنة 2021

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنّ هذا يتوافق مع المنشور الصادر من الشهر العقاري برقم 2 لسنة 2021، الذي نص على: «يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بذاته من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان منصوصًا فيه على البيع للنفس والغير، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك».