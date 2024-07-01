سلحفاة الغردقة النادرة تستجيب للعلاج وتحديد موعد عودتها للبحر.. فيديو

تحسنت حالة سلحفاه الغردقة النادرة التي عُثر عليها في حالة إعياء شديدة على أحد شواطئ جنوب البحر الأحمر، بعد خضوعها للعلاج بواسطة أطباء المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وتلقي الرعاية اللازمة تحت إشراف الدكتور هشام مدكور مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر.

سلحفاه الغردقة

أكد الدكتور هشام مدكور مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، استجابة السلحفاة التي عُثر عليها في حالة إعياء على شواطئ الغردقة.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السلحفاه كانت تعاني من حالة إعياء شديدة وجرى الكشف عليها بواسطة أطباء المعهد القومي لعلوم البحار، وجرى عمل أشعة لها، مع وضع برنامج علاجي خاص لها في أحواض البحر بمعهد الغردقة لعلوم البحار يشمل تناول أدوية مخصصة وتمرينات للغوص.

برنامج علاجي سلحفاه الغردقة

وأوضح أن السلحفاه استجابت للعلاج وتحدد موعد عودتها للبحر مرة أخرى عقب انتهاء البرنامج العلاجي والذي سيستمر لمدة 10 أيام، لافتا إلى أن سبب إعياء السلحفاة نتيجة أكلها كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية.

وأكد أن السلحفاة من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الإنقراض ومن الثروات البحرية التي يجب الحفاظ عليها.

فيديو سلحفاه الغردقة

وبثت «الوطن» لايف لسلحفاة الغردقة النادرة أثناء خضوعها للعلاج عبر الرابط التالي:

كانت محميات البحر الأحمر تلقت إخطارا بالعثور على سلحفاة بحرية نادرة في حالة إعياء شديدة، فتحرك فريق من المحميات فورًا وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لها ونقلها إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة لتلقي الرعاية اللازمة.