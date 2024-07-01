4 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، بدءا من غدا الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل.

الشبورة المائية

وتوقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح بشكل متقطع

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضحت «الأرصاد الجوية»، ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وتتراوح بين 80-85% ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل إلى 85 -90% على السواحل الشمالية، ويقل تأثيرها على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وبالنسبة لحالة الطقس في الأيام المقبلة، يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل، بينما يكون مائلا للحرارة والرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.