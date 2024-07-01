أهالي البحر الأحمر يستقبلون حجاج «التضامن» بالطبل والمزمار البلدي (صور)

استقبل أهالي محافظة البحر الأحمر، بعثة حجاج التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، عقب عودتها من الأراضي المقدسة، على أنغام الربابة والطبل والمزمار البلدي.

وصول حجاج البحر الأحمر

وأشار عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استقبال 134 حاجا وحاجة و3 مشرفين عقب أداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدا سلامة جميع حجاج المحافظة.

وأعربت صباح علي من حجاج البحر الأحمر، عن سعادتها بأداء فريضة الحج، وتوفير كل وسائل المتاحة من خلال مشرفي بعثات التضامن الاجتماعي.

توفير أتوبيسات لنقل الحجاج

وقال عبد المبدي أحمد، مسؤول الحج بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، إن المديرية وفرت 3 أتوبيسات لحجاج مدن سفاجا والقصير وحلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وأتوبيس آخر لحجاج مدينة الغردقة وآخر لحجاج مدينة رأس غارب لنقلهم من مطار القاهرة إلى مدن المحافظة المختلفة.

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قد وجه بتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج، وضرورة متابعة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى المحافظة.