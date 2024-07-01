«الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. هل ترتفع الحرارة مجددا؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن تأخذ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، لتتراوح الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 37 و38 درجة، والمحسوسة ما بين 38 و41 درجة مئوية.

طقس الثلاثاء 2 يوليو

وتشهد البلاد غدًا الثلاثاء، طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

طقس يوم الأربعاء 3 يوليو

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم الأربعاء المقبل، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة.. والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة.. والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة.. والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

طقس الخميس 4 يوليو

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.