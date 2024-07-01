من هو المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الجديد؟.. سيرة ومسيرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا رقم 253 لسنة 2024، بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار عادل عزب.

معلومات عن رئيس مجلس الدولة

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا.

عين «عبود» في مجلس الدولة عام 1978 كمندوب مساعد، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.

التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف

وفور عودته من عمان التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عامًا، منذ عام 2000 وحتى 2016 وكان عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص

ترأس «عبود» إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017

مستشار قانوني

انتدب المستشار أحمد عبود، مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانوني لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.