رحلة الموت تبدأ من المائدة.. اعرف مخاطر التخمة على صحتك

تناول الطعام من الاحتياجات الأساسية التي تساعد الجسم في الحصول على القيم الغذائية المهمة، ولكن لكي يتمكن الجسم من تحقيق الفوائد الصحية، لا بد من تناول كميات مناسبة من الغذاء دون إسراف، مع تجنب الشعور بالتخمة التي قد تؤدي إلى انسداد المريء، الذي يصل خطره إلى الوفاة في حالة عدم إسعاف المريض بسرعة.

ما هي التخمة؟

حسب ما ورد على موقع «healthline» الطبي، فإن التخمة هي تناول كمية كبيرة من الطعام تفوق احتياجات الجسم بكثير، مما يسبب شعورًا بالامتلاء والتخمة، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، منها:

المخاطر الصحية للتخمة الشديدة

1- اختناق المريء:

يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة إلى انسداد المريء، مما يسبب صعوبة في التنفس والشعور بالاختناق، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة إن لم يتم إسعاف الشخص بشكلٍ سريع.

2- فشل القلب:

يسبب هضم كمية كبيرة من الطعام عبئًا كبيرًا على القلب، مما قد يؤدي إلى فشل وظائفه، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة.

3- ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي تناول كمية كبيرة من الملح مع الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

4- التسمم الغذائي:

يمكن أن تتلوث كمية كبيرة من الطعام المتناولة دفعة واحدة بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، الذي قد يكون قاتلًا في بعض الحالات.

5- التهاب البنكرياس:

يسبب هضم كمية كبيرة من الطعام، لا سيما الدهون إفرازًا هائلًا من إنزيمات البنكرياس، مما قد يؤدي إلى التهاب البنكرياس، وهو حالة خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

نصائح لتجنب مخاطر التخمة

ويمكن لمحبي الأكل تجنب مخاطر التخمة من خلال اتباع النصائح التالية: