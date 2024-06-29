عادة خاطئة تؤدي إلى تلف الطعام بالثلاجة.. «تمنع وصول البرودة إليه»

الثلاجة من الأجهزة الأساسية بالمنزل، لأنها تحافظ على الطعام لفترات طويلة، ولكن هناك عادة خاطئة تؤدي إلى تلف الطعام على المدى القصير، واحتراق موتور الثلاجة على المدى الطويل، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر.

وأوضح Good Housekeeping، عادة خاطئة تؤدي إلى تلف الطعام بالثلاجة، لمنعها وصول البرودة الكافية للطعام.

مخاطر استخدام مفارش الثلاجة

تساعد مفارش الثلاجة في الحفاظ على الأرفف، ومنع سقوط الطعام والشراب عليها، إلا أنها قد تسبب مشكلة كبيرة، لأنها تتحول إلى مادة عازلة، تمتص نسبة كبيرة من برودة الثلاجة، التي لا تصل إلى الطعام، ما يؤدي إلى عدم تبريده بشكل كاف، وقد يسبب تلف بعض الأصناف التي تحتاج إلى برودة عالية.

مفارش الثلاجة تؤدي إلى تلف الطعام

وينصح بعدم وضع أي مفارش أو أشياء أخرى، لأنها تؤدي إلى تلف الطعام، خاصة برطمانات الصلصة المفتوحة، أما على المدى الطويل، قد يحدث عطل أو تلف للتلاجة، أو عدم تبريدها بشكل جيد كما كانت.

وضع المفارش في الثلاجة يؤدي إلى قضاء وقت طويل من أجل تبريد الأطعمة الدافئة، أو حصولها على درجة من التبريد، ما يؤثر على عمل الموتور، ويزيد مجهوده الطبيعي لوصول الطعام للبرودة الكافية، كما يقصر من عمره، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر.

تنظيف الثلاجة بدلًا من استخدام المفارش

وبدلًا من اللجوء إلى استخدام المفارش، يمكن تنظيف الثلاجة من فترة لأخرى، بقطعة من القماش، وإزالة أي بقايا موجودة، للحفاظ على رائحة جيدة للثلاجة، لا تؤثر على الطعام الموجود، ويظل محتفظا ببرودته، دون أن يفقدها.