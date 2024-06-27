5 أسباب لعدم زيادة الوزن رغم تناول الطعام.. «لو بتاكل ومش بيبان عليك»

على الرغم من عدم اتباع حمية غذائية معينة أو مراقبة السعرات الحرارية، يستطيع البعض تناول كل ما يحلو له من الأطعمة المختلفة ويفقد الوزن أيضًا أو لا تظهر عليه أي زيادة في نسبة الدهون، وعلى الرغم من أنّ هذا الأمر يعد ميزة لكثير من الأشخاص ويبعدهم عن مخاطر السمنة المفرطة، لكن يرجع سببه إلى اتباع عادات حياتية معينة أو قد يكون مؤشرًا على الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي يجب الانتباه لها.

لماذا لا يصاب بعض الأشخاص بالسمنة؟

عادةً ما يُنظر إلى الأشخاص النحيفين باعتبارهم لا يتناولون الكثير من الطعام، وقد يكون ذلك راجعًا إلى أنّ عملية حرق السعرات الحرارية لديهم تتم بسرعة كبيرة، لكن فقدان الوزن ليس فقط نتيجة لزيادة الحرق بل يرجع إلى عديد من الأسباب التي يوضحها الدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن».

1. الميكروبات المعوية

يقول «عبدالمنعم» إنه عندما تعيش الجراثيم والكائنات الطفيلية داخل المعدة يصاب المريض بالهزال وانخفاض الوزن نتيجة عدم استفادة جسمه من جميع العناصر الغذائية التي يتناولها، ويمكن الاستدلال على وجودها من خلال سرعة الشعور بالجوع على الرغم من تناول كمية كبيرة من الطعام قبل ساعات قليلة.

2. فرط نشاط الغدة الدرقية

تحدث هذه الحالة نتيجة إفراز الكثير من الهرمون الدرقي الذي يعمل على تسريع عملية الأيض في الجسم بما يسبب فقدان الوزن، ومن العلامات المصاحبة لتلك الحالة زيادة ضربات القلب وتساقط الشعر مع اهتزاز اليد وزيادة التعرق رغم عدم بذل مجهود.

3. الجينات

تلعب الجينات الوراثية دورًا مهمًا في تحديد شكل أجسامنا، فتجد بعض الأشخاص تزداد أوزانهم دون تناول الكثير من الطعام، فيما يبدو آخرين أكثر رشاقةً منهم رغم تناولهم أضعاف كميات الطعام، ويتوقف الأمر على الطريقة التي يعالج بها الجسم الدهون فتجعل البعض يصاب بالسمنة وآخرون يعانون من النحافة الشديدة بغض النظر عن السعرات الحرارية.

4. النشاط البدني

ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام يساعد الجسم على التخلص من الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، فعلى عكس الأشخاص الذين ينامون بعد تناول الطعام مباشرة أو يفضلون الجلوس لفتراتٍ طويلة، يحرص آخرون على الحركة بهدف تسهيل عملية الهضم والاحتفاظ بالوزن المثالي لهم.

5. عادات الأكل السليمة

الجلوس عند تناول الطعام والمضغ بصورة جيدة والابتعاد عن الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية، كلها عادات إيجابية تساعد الجسم على عدم اكتساب مزيدٍ من الوزن عند تناول الطعام.