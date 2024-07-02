دون ضامن.. تفاصيل قرض موظفي الحكومة من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان برامج تمويل متنوعة من بينها القرض الشخصي لموظفي الحكومة والقطاع العام دون ضامن، وبسعر فائدة تنافسية حسب.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التعمير والإسكان على الموقع الرسمي للبنك، فإن فترة السداد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 144 شهرًا أي 12 عامًا.

شروط الحصول على القرض من البنك

ومن شروط الحصول على القرض ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

قيمة التمويل للقرض الشخصي لموظفي الحكومة

وتصل قيمة التمويل إلى مليون ونصف جنيه حسب فئة العميل أو الشريحة، ويمول بنك التعمير والإسكان احتياجات الشخص مثل رحلات سياحية أو حج وعمرة أو التشطيب.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من موظفي الحكومة والقطاع العام، فهي صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر، وبيان بمفردات المرتب معتمدة من جهة العمل، وإقرار تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.