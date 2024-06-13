بعائد متدرج تصاعدي.. تفاصيل حساب توفير «بيزنس» من بنك التعمير والإسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان حسابات توفير متنوعة، من بينها حساب توفير «بيزنس»، ويتميز بأنه حساب استثنائي، كونه يجمع بين مزايا التوفير والجاري.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر يونيو 2024، على الموقع الرسمي، يكون الحد الأدنى لفتح حساب توفير بيزنس ألف جنيه، ويجري احتساب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر.

حساب توفير بيزنس من بنك التعمير والإسكان

حساب توفير بيزنس من بنك التعمير والإسكان ذو عائد متدرج، أي كلما زاد الإيداع زادت الفائدة، ودورية الصرف شهريًا على أدنى رصيد خلال الشهر.

وبالنسبة لأسعار العائد، لا يوحد عائد لأقل من 5 آلاف جنيه، ومن 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، يكون 2%، ومن 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه 4.5%، ومن 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 5.5%، ومن 500 ألف جنيه فأكثر 6.5%.

مستندات فتح حساب التوفير

ويحتاج بنك التعمير والإسكان لفتح الحساب، بطاقة رقم القومي سارية أو جواز سفر للأجانب المقيمين، ومستند المرافق أي فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون، ومستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، ونموذج التوقيعات الخاص بالعميل.