بعد فتح الشواطئ.. اعرف درجات الحرارة على المحافظات الساحلية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات الساحلية، والمدن المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على المدن الساحلية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم وجود نشاط محدود للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تخفف من الإحساس بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة على المدن والمحافظات الساحلية التي تشهد حالة زحام شديد من جانب المصطافين، وشواطئ محافظة مرسى مطروح، بعد فتح المحافظة صباح اليوم جميع الشواطئ المغلقة منذ 48 ساعة أمام المصطافين، بعد تحسن الأحوال الجوية واعتدال حركة الأمواج.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، اليوم الاثنين فهي معتدلة إلى مضطربة أحيانًا، وارتفاع الموج لا يزيد عن مرتين، واتجاه الرياح شمالية غربية، فى حين أن حالة البحر الأحمر، معتدلة، وارتفاع الأموج لايزيد عن 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة جاءت كما يلي:

الإسكندرية: الحرارة العظمى 31 المحسوسة 34.

العلمين: العظمى 32 المحسوسة 34.

مطروح: العظمى 30 المحسوسة 33.

بورسعيد: العظمى 33 المحسوسة 35.

دمياط: العظمى 32 المحسوسة 35.

رفح: العظمى 32 المحسوسة 35.