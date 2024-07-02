«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 37 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-7-2024، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

وأضحت الهيئة وجود نشاط في حالة الرياح اليوم على أغلب الأنحاء، وانتشار الشبورة المائية صباحًاعلى الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يتزامن معها ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن طقس اليوم شديدة الحرارة رطب نهار على معظم الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، أما خلال الليل فيسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43.