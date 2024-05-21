7 حفلات وسهرات فنية أيام العطلة.. سعر تذكرة التنورة 15 جنيها

يفضل الكثيرون استغلال عطلة نهاية الأسبوع في قضاء وقت ممتع بصحبة الأهل والأصدقاء، سواء بحضور حفلات موسيقية وغنائية أو سهرة فنية في السينما، فضلاً عن قضاء بعض الوقت عى المقاهي، أو البقاء في المنزل.

حفلات وسهرات فنية في العطلات الرسمية

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» جدول الحفلات في العطلات الأسبوعية بدار الأوبرا المصرية وقبة الغوري وساقية السصاوي، والتي تتميز بتقديم فن راقٍ يناسب جميع الأذواق وأسعار تذاكر تناسب جميع الفئات.

حفلات دار الأوبر المصرية

حفل باليه الأوبرا الوطنية اليونانية، بالقاعة الرئيسية، يقام يوم الخميس حفل الرقص مع ظلي الخاص وحفلة عودة الصيف يوم الجمعة.

حفل الزمن الجميل مع الفنانة ريهام عبدالحكيم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر يوم الجمعة، على المسرح الكبير.

تقام حفلات دار الأوبرا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتم حجز التذاكر من موقع تذكرتي.

حفلات قبة الغوري

حفل فرقة التنورة التراثية، ويقام يوم الأربعاء في تمام الساعة 7:30 مساء، وسعر التذكرة 15 جنيها للمصريين و90 جنيها للأجانب.

عرض فرقة رضا للفنون الشعبية بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ويقام يوم الخميس في الـ 8 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها.

يقام حفل فرقة الحضرة يوم الجمعة بقبة الغوري في تمام الساعة السابعة والنصف، وسعر التذكرة 135 جنيها.

حفلات ساقية الصاوي

حفل على قنديل يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 250 جنيها.