«السكك الحديد» تكرم 3 مشرفين بقطار التالجو لأمانتهم.. «عثروا على مبالغ مالية»

كرمت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، عمرو عادل محمد حسين مشرف قطار تالجو وأحمد محمد السيد مشرف قطار تالجو وصابر محمد أحمد عامل سفري، وذلك لأمانتهم وإخلاصهم في العمل بعد العثور عدد 2 «لاب توب» وبعض المبالغ المالية «10 آلاف جنيه- 200 دولار»، وبعض المتعلقات الشخصية وتسليمها إلى أصحابها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك وفق ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

خطة وزارة النقل

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة النقل أن خطتها تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من خلال:

- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية.

- المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن.

- المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية.

- المساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية.

- المساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

- ربط مصر بمحيطها الأقليمي والدولي.

- توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل.

- إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات

- تطوير وسائل النقل الجماعى السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي.

- رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل.

- تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.

- اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.

- تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

- التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر.