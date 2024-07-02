مهرجان العلمين يتصدر تريند «فيس بوك».. وطني من الدرجة الأولى

بالتزامن مع استمرار العمل على فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، تصدر هاشتاج «مهرجان العلمين» الموضوعات الرائجة الآن على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب تزايد عمليات البحث عنه خلال الساعات القليلة الماضية.

إشادات بمهرجان العلمين

وسرعان ما تصدر مهرجان العلمين أحاديث رواد فيس بوك، الذين أشادوا بما يقدمه من فعاليات ترفيهية مميزة في مختلف المجالات والفنون، فضلًا عن تدشين مهرجان للأطفال تحت عنوان «نبتة» لمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى، ويقام في الفترة من 23 أغسطس إلى 28 أغسطس.

وعن ترؤسه لمهرجان نبتة للطفل، عبر الفنان أحمد أمين عن سعادته البالغة بهذه المشاركة مدونًا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «سعيد جدا إني أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال‎ برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هامش مهرجان العلمين.. وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة حلم بيتحقق».

كما جاءت الإشادات بتخصيص 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم أهالي غزة، فجاء من بين تعليقات نشطاء فيس بوك، «لفتة طيبة لكل القائمين على مهرجان العلمين اللي بيتعمل في واحد من أجمل بقاع الأرض مش مصر بس، لأن الفلسطينيين مش إخواتنا، الفلسطينيين جزء مننا واحنا جزء منهم»، «مهرجان العلمين مش بس فعاليات فنية وترفيهية، هو مهرجان وطني بالدرجة الأولى».

فعاليات مهرجان العلمين

ومن المقرر مشاركة العديد من مشاهير الفن خلال حفلات مهرجان العلمين من بينهم، محمد منير، ويجز، ديانا حداد، عمرو دياب، كاظم الساهر، كايروكي.

كما سيضم المهرجان 5 مهرجانات، هي «نبتة»، «الترفيه»، «الرياضة»، «الطعام»، بالإضافة إلى «مهرجان الموسيقى والمسرح».