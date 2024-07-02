نقابة «التشكيليين» تنعى الفنان محمد حاكم

نعت نقابة الفنانين التشكيليين الفنان محمد حاكم الذي رحل عن عالمنا اليوم، وقالت النقابة في بيان صحفي: «تنعى نقابة الفنانين التشكيليين الفنان الكبير محمد حاكم الذي رحل عن عالمنا اليوم، ونسأل الله له الرحمة والقبول وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

ونعى الفنان الراحل عدد من الرسامين، وقال فوزي مرسي الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير: «يوم حزين للكاريكاتير المصري والعربي .. توفي إلى رحمه الله الفنان الكبير محمد حاكم .. رحمه الله واسكنه فسيح جناته»

وقال الرسام سمير عبدالغني: «محمد حاكم ذهب إلى الله، صلاة الجنازة عد العصر فى جامع خاتم المرسلين بالهرم، ثم الدفن بمقابر الأسرة بعين شمس»

تاريخ محمد حاكم

والفنان محمد حاكم من أصول سودانية، حصل محمد حاكم على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام 1958، وكان من أوائل الفنانين الذين عملوا في مجال الرسوم المتحركة في مصر.

وكان له حضور في الحركة الفنية التشكيلية وآخر معرض له كان في بيت السناري بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية، لفن الكاريكاتير بعنوان "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، في نوفمبر 2023.