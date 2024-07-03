«مستقبل وطن» يشيد بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم غزة

قال النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن قرار إدارة مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، بتخصيص 60% من الأرباح لصالح دعم غزة، يأتي ضمن الدور الوطني الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الداعم لموقف القيادة السياسية في سياستها الداخلية والخارجية.

مهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «عفيفي» لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائما ما تؤدي دورها في أكثر من شكل وصورة تجاه القضية الفلسطينية، سواء بتغطية قنواتها الإخبارية لما يحدث من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين، وتخصيص الجزء الأكبر من عوائد مهرجان العلمين لصالح دعم غزة، انطلاقا من دورها الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين الحبيبة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في نسخته الثانية، لصالح فلسطين.

وأظهرت الملصقات الدعائية للمهرجان هذا التبرع، في لفتة طيبة تعكس عمق العلاقات بين مصر وفلسطين، ودعم الشركة المتحدة لإخواننا الفلسطينيين، كما تم وضع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري على شعار المهرجان «العالم علمين».