تقرير برلماني يوصي بترشيد استهلاك المياه في الزراعة لتحقيق أقصى استفادة

قال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية والمنظومة البيئية في مصر، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر «الجدوى - الفرص - التحديات».

محاور التنمية في مصر

وأشار النائب محمد السباعي، إلى أن الدولة تقوم باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفي إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لابد الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها.