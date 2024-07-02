بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. تعرف على الممثلة الهندية هينا خان

في مقطع فيديو مؤثر، ظهرت الممثلة الهندية هينا خان أثناء تواجدها داخل المستشفى لخضوعها لأول جلسة علاج كيميائي بعد إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة، وقد سيطر عليها الحزن الممزوج بالإصرار والعزيمة لتحدي المرض.

بدأ مقطع الفيديو بخضوع الممثلة الهندية لجلسة تصوير استعدادا لحدث ما، وبعد ذلك وقوفها على السجادة الحمراء ثم حصولها على جائزة هذا الحدث، وفي نهاية الفيديو أظهرت تواجدها داخل المستشفى لتلقي العلاج الكيميائي الخاص بمرض سرطان الثدي، معبرة عن مدى عزيمتها لتخطي هذه المحنة: «مرحباً بالجميع، لمعالجة الشائعات الأخيرة، أريد مشاركة بعض الأخبار المهمة مع كل من يحبني ويهتم بي.. لقد جرى تشخيص إصابتي بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة».

وتابعت هينا: «على الرغم من هذا التشخيص الصعب أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير، وأنني قوية ومصممة وملتزمة تماماً بالتغلب على هذا المرض، وقد بدأ علاجي بالفعل وأنا على استعداد لفعل كل ما هو ضروري للخروج من هذا المرض بشكل أقوى».

الممثلة الهندية الشهيرة سبق وزارت مصر في فبراير عام 2022، ونشرت حينها صورًا من داخل معبد فيلة بمدينة أسوان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «التاريخ لا ينتمي لنا، بل نحن الذين ننتمي إليه».

معلومات عن الممثلة الهندية

وقد تعاطف عدد كبير من متابعي ومحبي الممثلة الهندية معها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن هينا خان وفقا للبروفايل الشخصي الخاص بها:

- من مواليد 2 أكتوبر 1987

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهندية مثل مسلسل «Kasautii Zindagii Kay» ومسلسل «Yeh Rishta Kya Kehlata Hai».

- حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال قبل أن تمتهن التمثيل.

- جرى تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض سرطان الثدي وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

- ظهور كتلة أو سماكة فى الثدي، أو بالقرب منه، أو في الإبط.

- تجعد في جلد الثدي، قد يبدو مثل جلد البرتقال.

- جلد متقشر أو أحمر أو متورم في منطقة الحلمة أو الثدي.

- ألم في أي منطقة من الثدي.

- حدوث تورم، أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

- تورم الغدد الليمفاوية، أو إيلامها تحت الذراع، أو حول عظم الترقوة.

- تراجع الحلمة للداخل.