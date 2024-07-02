تعمل إيه لو اتحرقت؟.. اعرف طريقة العلاج حسب درجة ونوع كل إصابة

الحروق من الإصابات الشائعة التي قد يتعرض لها الشخص في أماكن مختلفة، سواء في المنزل خلال تحضير وطهي الأطعمة والمشروبات، أو في مكان العمل، وينتج عنها آلامًا مزعجة، تزيد شدتها كلما زادت درجة الجرح ونوعه، ولأن مثل هذه الإصابات تحتاج إلى إسعافات أولية يتم تنفيذها قبل الذهاب إلى المستشفى في حال استدعى الأمر، نوضح العلاج المناسب للجروح حسب نوع ودرجة الجرح.

ما أنواع الحروق؟

في الغالب تنقسم الحروق إلى 4 أنواع، هي:

الحروق الحرارية: ناتجة عن التعرض للحرارة، مثل النار أو الماء الساخن أو المكواة.

الحروق الكيميائية: ناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية، مثل الأحماض أو القلويات.

الحروق الكهربائية: ناتجة عن التعرض للتيار الكهربائي.

الحروق الإشعاعية: ناتجة عن التعرض للإشعاع، مثل أشعة الشمس أو الأشعة السينية.

ما درجات الحروق؟

وتنقسم درجات الحروق، حسب موقع «مايو كلينك»، إلى:

الدرجة الأولى: هي أخف درجات الحروق، وتقتصر على الطبقة الخارجية من الجلد، وتتميز باحمرار الجلد وتورمه.

الدرجة الثانية: تصيب الطبقة الخارجية والوسطى من الجلد، وتظهر على شكل احمرار وتورم وبثور مؤلمة.

الدرجة الثالثة: تصيب جميع طبقات الجلد، وقد تصل إلى العضلات أو العظام، وتتميز بمظهرها الأبيض أو الأسود المتفحم.

الدرجة الرابعة: هي أخطر درجات الحروق، وتصيب جميع طبقات الجلد والأنسجة العميقة، وقد تؤدي إلى تلف الأعصاب والعضلات والعظام.

علاج الجروح حسب نوع ودرجة الجرح

ولأن طريقة علاج الحروق تختلف من حرق إلى آخر حسب نوع ودرجة الجرح كما أشرنا في السابق، فإن علاج الحروق يكون كالتالي:

1- الحروق من الدرجة الأولى:

تعالج عن طريق تبريد المنطقة المحروقة بالماء البارد لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم تغطية المنطقة المحروقة بضمادة شاش معقمة، ويمكن الحصول على مسكنات الألم، التي لا تستلزم وصفة طبية.

2- الحروق من الدرجة الثانية:

ويكون علاجها من خلال اتباع نفس خطوات الحروق من الدرجة الأولى، مع إزالة أي ملابس أو مجوهرات تغطي المنطقة المحروقة، مع الحرص على عدم ثقب أو تفريغ البثور، ومراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

3- الحروق من الدرجة الثالثة والرابعة:

الاتصال بـ الإسعافات الأولية على الفور، مع الحرص على عدم محاولة إزالة الملابس أو المجوهرات التي تغطي المنطقة المحروقة، وإنما يتم فقط تغطية المنطقة المحروقة بضمادة شاش معقمة، مع الحرص على عدم أكل أو شرب أي شيء.