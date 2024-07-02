معاذ نبيل: نصائح سمير غانم فرقت في شخصيتي

حل الممثل الشاب معاذ نبيل، ضيفا على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر عبر محطة إنرجي 92.1 للحديث عن نجاحه في مسلسل مسار إجباري وغيابه سنوات عن المجال الفني.

معاذ نبيل: كنت خائفا من العودة

وقال معاذ نبيل، إنه كان متخوفا من العودة للظهور بعد غياب سنوات منذ نجاحه في فيلم لامؤاخذة ومسلسل لهفة حينما كان طفلا، ولكن مسلسل مسار إجباري كان مخالفا للتوقعات.

أضاف معاذ نبيل: «كنت خايف الناس متقبلنيش لما كبرت وسبت المجال 6 سنين عشان الجامعة ورجعت مرعوب منجحش، المخرجة نادين خان ساعدتني كثيرا، وشجعتني لكي تخرج شخصية زيكا في مسار إجباري بشكل حقيقي».

وأكد معاذ نبيل على أنه بعد مسلسل لهفة عرض عليه أفلام ورفضها: «كان بابا بيشاركني القرار إني مشتغلش عشان الفلوس وبس عشان هتضر شكلي أو اسمي».

نصائح سمير غانم

وكشف عن نصائح الفنان سمير غانم له في كواليس مسلسل لهفة، الذي شارك فيه بدور ابنه وشقيق دنيا سمير غانم، إذ نصحه بالجرأة في العمل واحترام الجمهور والمخرج، وتقديم رأيه والارتجال بشكل مريح.