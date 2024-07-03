رحلة مثيرة إلى بوابة الجحيم بعد كارثة السفينة تيتان

بعد مرور أكثر من عام على فاجعة «تيتان»، لا تزال شركة «اكتشاف الرخام الأزرق» تعتزم القيام برحلة استكشافية جريئة، تكريمَا لضحايا الغرق المأساوي للغواصة «تيتان» في أعماق المحيط الأطلسي، الأمر الذي أثار دهشة وحفيظة البعض حول تفاصيل تلك الرحلة التي قد تشهد المصير ذاته.

في تحرك مثير، يعتزم جييرمو سونلاين، رئيس شركة اكتشاف الرخام الأزرق، القيام برحلة استكشافية جديدة تكريمًا لذكرى ضحايا الحادث، في مغامرة محفوفة بالمخاطر إلى «بوابة الجحيم الزرقاء».

رحلة محفوفة بالمخاطر تكريماً لضحايا «تيتان»

تُعد بوابة الجحيم الزرقاء في جزر البهاماس واحدة من أعمق الحفر البحرية في العالم، وأكثرها خطورة، تُعرف بتياراتها غير المتوقعة، وضغطها الشديد، ونقص الإضاءة، ما يجعلها وجهة محفوفة بالمخاطر حتى للمحترفين.

وعلى الرغم من المخاطر الجسيمة، تُعلن الشركة عن رغبتها في ضم محترفين مدربين فقط إلى فريقها في رحلة الغوص المقبلة، التي تهدف إلى تكريم ضحايا «تيتان» وفهم أسباب الكارثة بشكل أفضل.

«نريد أن نكتشف ما حدث، ونستخلص الدروس من الماضي، وننطلق مرة أخرى».. هكذا فسر سونلاين تمسكه بالرحلة المرتقبة التي ستكون محفوفة بالعديد من المخاطر، بحسب صحيفة «إندبندت».

رحلة إلى كوكب الزهرة

يُبدي سونلاين ثقة كبيرة بقدراته، مؤكدًا على قدرته على إرسال البشر ليس فقط إلى أعماق المحيط، بل إلى أبعد مسافة في الفضاء، وحتى إلى كوكب الزهرة.

تُثير تصريحات سونلاين حول رحلة محتملة إلى كوكب الزهرة جدلاً واسعاً، خاصةً في ظلّ تأكيدات العلماء حول استحالة الحياة على سطحه بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية وغلافه الجوي السام.

تُعدّ رحلة اكتشاف الرخام الأزرق إلى بوابة الجحيم الزرقاء مغامرة محفوفة بالمخاطر، لكنها تُمثل أيضًا رمزًا للأمل والتحدي في وجه الكوارث.