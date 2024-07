ارتفاع أعداد القتلى في حادث تدافع بالهند إلى 116 بينهم أطفال

كشفت وسائل إعلام هندية عن ارتفاع أعداد القتلى في احتفال ديني، اليوم الثلاثاء، إلى 116 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وذلك في ولاية أوتار براديش الهندية، بسبب التدافع، وفق ما أعلنته قناة القاهرة الاخبارية.

ووقع الحادث أثناء تجمع ديني حضره المئات، حيث أظهرت الصور التي التقطتها كاميرات مركز الصحة المجتمعية الهندية، العديد من الجثث يتم نقلها إلى المركز في حافلات وسيارات.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيسة دروبادي مورمو، عن تعازيهما لأسر القتلى، وقالا إنهما يصليان من أجل الشفاء العاجل للمصابين.

وقال «مودي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الحكومة المركزية تقدم كل المساعدة الممكنة لحكومة أوتار براديش، في الحادث المؤسف الذي وقع اليوم، مؤكدا صرف تعويضات بقيمة 200 ألف روبية لكل أسرة من أسر القتلى، و50 ألف روبية للمصابين، والقيام بتشكيل فريق للتحقيق في أسباب المأساة، كما سيتم رفع دعوى قضائية ضد المنظمين، بحسب ما أعلنته شبكة تلفزيون الهند.

ومن المرجح أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المكان غدًا، حسبما نشر موقع إنديان إكسبرس.

After a stampede in a religious programme, almost 40 have died so far in UP's Hathras. The toll could rise and no official statement has been issued so far.#Hathras pic.twitter.com/sW50JkqbWu