مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024-2025.. الطب بـ130 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024-2025، تشغل بال كثير من طلاب الثانوية العامة في الفترة الحالية، لبحث إمكانية التقديم في مختلف الكليات الموجودة بالجامعة، إذ يجري التقديم فيها من خلال التسجيل على الموقع المحدد للتقديم من قبل الجامعة، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ودفع المصاريف.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024-2025

وأعلن الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة في بيان، مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024-2025 لمختلف الكليات، سواء لخريجي الثانوية العامة من شعب علمي علوم أو علمي رياضة أو الأدبي:

- كلية الطب البشري 130 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 90 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 65 ألف جنيه.

- كلية التمريض 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه.

وأكدت الجامعة، أن المصروفات الدراسية غير شاملة المصاريف الإدارية، وتُطبق على الطلاب المقبولين في العام الجامعي 2024-2025.

رابط التقديم إلي جامعة المنصورة الأهلية

وحددت جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية رابط من أجل التقديم للطلاب الجدد في الجامعة لمختلف الكليات، من هنا واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط.

- عمل بريد إلكتروني على الموقع الخاص بالجامعة، من خلال تسجيل البريد وإدخال رقم سري.

- إدخال البيانات المطلوبة من الجامعة من أجل التقديم.

أوراق التقديم بجامعة المنصورة الأهلية

يستعرض التقرير أهم الأوراق المطلوبة في التقديم في جامعة المنصورة الأهلية بمختلف الكليات، وهي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة مع صورتين منها.

- شهادة الكشف الطبي للطلاب.

- شهادة الميلاد وصورتان منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر.

- 6 صور شخصية.

- نموذج 2 جند أو 6 جند للذكور حسب العمر.

- صورة إيميل القبول المرسل للطالب.

- صورة جواز السفر لغير المصريين.

- إيصال سداد مصروفات الترم الأول.