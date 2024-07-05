مفاجأة حول سبب الإصابة بالصداع المتكرر.. ما علاقة التغيرات المناخية؟

الشعور بالصداع بشكل مستمر مشكلة مزعجة يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولا يعرفون سببه رغم أنه يمكن أن يدل على وجود مشكلة صحية خطيرة، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسباب الشعور بالصداع المستمر.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إسراء فهمي أخصائية أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي ومعيدة بكلية الطب البشري جامعه كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك عدة طرق تؤدي إلى الإصابة بالصداع المتكرر، فهو قد يحدث نتيجة ممارسة الرياضة بصورة مفرطة أو نتيجة نقص شرب الماء، لأنه قد يؤدي إلى الجفاف لذلك من الضروري أن يكون هناك توازن في كميات الماء لتجنب الإصابة بالصداع.

أسباب الصداع المستمر

يوجد هناك نوعان من الصداع وهو الصداع الأولى والصداع الثانوي، حيث يشمل الصداع الأولي الصداع النصفي والصداع التوتري وصداع نتيجة العصب الخامس، أما الصداع الثانوي وهو يكون نتيجة استخدام الأدوية بشكل مفرط، وأيضا نتيجة وجود مشاكل في العين والأنف والأذن، ومشاكل في المخ وغيرها من المشاكل.

الاضطرابات النفسية والاكتئاب المستمر من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع المستمر وأيضا الحزن والقلق بالإضافة إلى اضطرابات النوم، واضطرابات الهرمونات وكذلك الأمراض المزمنة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع المستمر.

التغيرات المناخية تؤدي إلى الصداع

تناول المسكنات من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع المستمر، عدم أخذ قسط كاف من النوم أيضا يؤدي إلى الإصابة بالصداع المستمر، بحسب أخصائية أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على الحالة المزاجية للشخص وبالتالي تؤدي إلى الإصابة بالصداع المستمر، كما أن تؤدي زيادة الرطوبة أو الجفاف إلى الصداع.