رد فعل شاب يسمع بوضوح لأول مرة في حياته.. لحظة تقشعر لها الأبدان (فيديو)

عاش 28 عاما من حياته يعتمد على لغة الإشارة وقراءة الشفاه، يستمع إلى أصوات محدودة للغاية بسبب ضعف السمع، لكن الآن تغير كل شيء، إذ ظهر الشاب إريك هوفمان، في مقطع فيديو، يوثق لحظات سماعه بطريقة طبيعية لأول مرة في حياته، بعد إجراء عملية زراعة قوقعة الأذن.

مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشاب يبكي عاجزا عن الكلام، ما أثار تعاطف المتابعين عبر منصات التواصل، بحسب ما جاء في وكالة أنباء «SWNS» البريطانية.

6 أشهر من التأهيل

من المفترض أن يستغرق «إريك» من 3 إلى 6 أشهر حتى يتمكن من فهم جميع الأصوات الجديدة التي يسمعها بالكامل، وسيخضع خلال الفترة المقبلة لإعادة التأهيل السمعي.

الشاب لم يقدر على التعبير عن شعوره

الشاب الأمريكي المقيم في ولاية كاليفورنيا، قال إنه شعر بلحظة عاطفية لأول مرة في حياته، كان يتمتع بالسعادة الشديدة لدرجة جعلته يبكي ويشعر بالدهشة، عندما سمع الأصوات بوضوح، ولم يقدر على التعبير عن حالة الفرحة بأي كلمات.

إصابة منذ 28 عاما السبب

يذكر أن «إريك» كان يعاني من ضعف السمع منذ أن كان عمره 6 أشهر، بعد إصابته بالتهاب السحايا، وهو عبارة عن التهاب يصيب البطانة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحاول خلال السنوات الماضية الاعتماد على لغة الإشارة وقراءة الشفاه.