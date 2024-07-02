كاتب صحفي: إرضاء المواطن هو الهدف الأول للحكومة الجديدة

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إنّ إرضاء المواطن هو الهدف الأول من اختيار الحكومة الجديدة والوزراء المعنيين بالملفات المهمة المطروحة الآن، مشيرًا إلى أنه على رأس هذه الاهتمامات قضية الكهرباء والتعامل مع قضايا الوضع الاقتصادي والسعي إلى التخفيف من حدة التضخم وزيادة الأسعار والعمل على تحسين الخدمات المقدمة في التعليم والصحة.

تغيير 20 وزارة

وأضاف داوود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هشام عبد التواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الجديدة شهدت تغيير عدد كبير من الوزارات، إذ أشارت التقارير إلى ما يقترب من 20 وزارة سيتم تغيير المسؤولين عنها في ظل بقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهذا سيضمن نوعا من التواصل مع المهام العاجلة التي كانت تضطلع الحكومة بها في الفترة المقبلة.

الملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة

وتابع الكاتب الصحفي: «الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات المواطنين ومطالبهم، وبخاصة أننا مررنا بظروف شديدة الصعوبة على مدى السنوات الأخيرة القليلة الماضية، والعالم مرّ بأزمات مثل جائحة كورونا، ونحن نتحدث عن 5 سنوات من المشكلات والتحديات الإقليمية التي أدت في النهاية إلى أن المواطن يشارك بصبر وجلد في دفع ثمن التغيرات التي تحدث عالميا مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين في غزة، وكل هذه الأمور تتطلب تعاملا عاجلا».