5 فواكه تعزز مناعتك حال تناولها على معدة فارغة في الصباح.. ما هي؟

الفواكه من الأطعمة التي تقدم فوائد عديدة للجسم، لاحتوائها على المياه والألياف التي تسهل عملية الهضم، فضلًا عن العناصر الغذائية الأخرى كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى لا يمكن الاستغناء عنها في النظام الغذائي اليومي، وهناك 5 أنواع من الفواكه التي يمكن تناولها على معدة فارغة في الصباح لتعزيز مناعة الجسم نتعرف عليها في التقرير التالي.

وقدم موقع «onlymyhealth» المتخصص في الصحة 5 فواكه تعزز مناعة الجسم إذا تناولها الإنسان على معدة فارغة، وهي:

الحمضيات.. يساعد تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون على معدة فارغة في تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد تلك الفواكه على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة بفضل احتوائها على السكريات الطبيعية.

تنظيم ضغط الدم

الموز.. من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والألياف والسكريات الطبيعية، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية يمكن تناولها في الصباح على معدة فارغة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم، وامداد الجسم بالطاقة.

التوت.. من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ويساعد تناوله على الريق في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم جهاز المناعة، فضلًا عن تسهيل عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء.

البطيخ.. يحتوي البطيخ على اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب، كما يسهم المحتوى المائي العالي في الحصول على ترطيب مثالى للجسم.

تنظيم مستويات الكوليسترول

التفاح.. غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على الهضم وتنظيم مستويات الكوليسترول، كما أنه من الفواكه التي توفر مصدرًا طبيعيًا للطاقة، ما يجعله خيارا مثاليا لتناوله في الصباح على الريق.

في إطار هذا، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أن تناول الفواكه السالف ذكرها على الريق خيار غير ملائم للجميع، لأن هناك بعض الأشخاص يعانون من مشكلات في المعدة تمنعهم من تناول الفواكه على معدة فارغة، لذا من الأفضل تناول الفاكهة بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار.