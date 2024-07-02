5 أسباب لظهور البقع البيضاء على الأسنان.. نصائح للقضاء عليها

كثيرًا ما يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل في أسنانهم، مثل الجير المتراكم على السن أو البقع الداكنة، لكن هناك مشكلة أخرى يصعب عليهم حلها، وهي البقع البيضاء المتراكمة على الأسنان، خاصة الأمامية، والتي تكون علامة مبكرة على التسوس، لذا نستعرض في السطور التالية 5 أسباب لظهور البقع البيضاء على الأسنان، وفقًا لدكتور الأسنان، بلال البربري خلال حديثه لـ«الوطن».

تقويم الأسنان

بالرغم من فوائد تقويم الأسنان للشخص، إلا أنه يخلق مشاكل أخرى مثل صعوبة تنظيف الأسنان، الذي يؤدي مرور الوقت إلى ظهور بعض البقع البيضاء، ورغم ذلك فأنه يمكن السيطرة على هذا الأمر عن طريق تخصيص وقت لنظافة الأسنان للحفاظ عليها من تلك الأعراض، وفقًا لطبيب الأسنان.

جفاف الفم

يقول «البربري» إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الفم مثل النوم وفمك مفتوحًا أو عدم شرب المياه بشكل كافي، والذي يؤدون بدورهم إلى مشاكل خطرة بصحة الفم، فتعرضه إلى الجفاف يؤدي إلى قلة اللعاب، الذي يؤدي بدوره جعل الأسنان غير مكتملة الترسبات، مما سفر عن ظهور بقع بيضاء على الأسنان، وأضاف طبيب الأسنان أنه هذا الأمر يمكن السيطرة عليه من خلال شرب المياه بشكل مستمر، والنوم بطرق معينة.

التسمم بالفلور

تحدث البربري عن قوة الفلورايد وتأثيره على الأسنان ومنع تسوسها، ولكن وجود كمية كبيرة منه في الأسنان النامية يمكن أن يكون له تأثير معاكس، مما يسبب التسوس وتغير لون السنان، كما يمكن أن يحدث هذا عندما يستهلك الأطفال الكثير من المشروبات «المفلورة» أو ابتلاع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مشيرا إلى أن التسمم بالفلور أيضًا يسبب حفر المينا، مما يجعل تنظيف الأسنان بالفرشاة أمر صعب.

أسباب أخرى للبقع البيضاء

تحدث طبيب الأسنان عن بعض الأعراض الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البقع البيضاء على الأسنان، والتي يصعب السيطرة عليها إذا استمرت لفترة طويلة مثل:

- نقص الكالسيوم في الجسم.

- النظام الغذائي: فالبقع البيضاء قد تكون علامة مبكرة على مواجهة تسوس الأسنان، لذا فقد تكون ناتجة عن الإفراط في تناول السكريات أو الأطعمة التي تعزز تسوس الأسنان، كما أن سوء نظافة الفم قد يلعب دورًا مهمًا في تلك العملية، مما يسفر في النهاية إلى ظهور البقع البيضاء، وفقًا لطبيب الأسنان.

نصائح للحفاظ على الأسنان من البقع البيضاء

هناك عدة نصائح يمكن للفرد اتباعها للحفاظ على أسنانه من البقع البيضاء مثل:

- الاستشارة الطبية.

- الحفاظ على الأسنان عن طريق تنظيفها باستمرار.

- الإقلاع عن التدخين.

- شرب المياه باستمرار.