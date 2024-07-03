حدث ليلا.. تفشي بكتيريا مميتة بمستشفى إسرائيلي والصحة العالمية تحذر من مرض خطير

شهد العالم أحداثا هامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفشي عدوى مميتة بين المرضى بمستشفى «رمبام» الإسرائيلية، والصحة العالمية تحذر من مرض «مرعب» يستهدف الأطفال، بينما الناتو لن يوجه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام بسبب الفساد.

كارثة صحية تضرب الاحتلال الإسرائيلي

تعاني مستشفى «رمبام» في حيفا المحتلة، من تفشي للعدوى البكتيرية، ما دفع طاقمه الطبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على انتشار هذه العدوى في أقسام معينة، وفقاً لتقرير قناة «روسيا اليوم».

وأفصحت إدارة المستشفى عن وجود حوالي 50 مريضاً مصاباً داخل المستشفى، معلنة عن جهودها الحثيثة للسيطرة على الوضع والحد من انتشار العدوى.

وتوجه المستشفى بتحذير شديد للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث يشير التقرير إلى أن هذه البكتيريا المسببة للعدوى قد تسبب مضاعفات خطيرة وتهديداً لحياتهم في حال تعرضهم للإصابة.

الصحة العالمية: مرض مرعب يستهدف الأطفال

أطلق الطبيب البريطاني زاند فان تولكين تحذيرًا مقلقًا عبر قناة «بي بي سي»، حيث حث الناس على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض وصفه بـ«المرعب»، وفقًا لما نقلته شبكة «ميرور».

وأكد تولكين أن مرض «السعال الديكي» ينتشر بشكل كبير في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من عودته، معتبرة إياه مرضًا تنفسيًا شديد العدوى قد يكون قاتلاً للأطفال والرضع.

وأوضح الطبيب البريطاني، أن السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس، مشيرًا إلى خطورتها الكبيرة بسبب قدرتها على الانتشار السريع ومخاطر الوفاة في بعض الحالات، خاصة بين الأطفال الصغار.

حلف الناتو يصدم أوكرانيا

أفادت صحيفة «التليجراف» البريطانية بأن حلف الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام خلال القمة في واشنطن بسبب الفساد المتفشي في البلاد، كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن القمة ستطالب أوكرانيا باتخاذ خطوات إضافية لمكافحة الفساد قبل التقدم في المفاوضات بشأن انضمامها إلى الحلف.

وأوضح المسؤول، أن هذا الموقف سيكون منصوصًا عليه في البيان الختامي الذي سيصدر عن قمة واشنطن في التاسع من يوليو، كما أثنى المسؤول على الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا خلال السنتين ونصف السنة الأخيرة.