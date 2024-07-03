كيف يساهم مهرجان «نبتة» في تعزيز مهارات الطفل؟.. فعاليات لأول مرة

تضم النسخة الثانية من مهرجان العلمين المقام في مدينة العلمين الجديدة، مجموعة متنوعة من المهرجانات الفرعية، مثل مهرجان «نبتة» وفعاليات أخرى تنوعت بين الموسيقى والمسرح والرياضة والترفيه؛ لكن «نبتة» بشكل خاص يعكس اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأطفال، فما أهمية هذه الفعاليات للصغار؟

أهمية فعاليات الطفل في مهرجان نبتة

الدكتور جمال محمد فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فعاليات الأطفال في «مهرجان نبتة» في العلمين الجديدة لها أهمية كبيرة في نفسية الطفل وتعزيز مهاراته، موضحًا: «فعاليات الطفل بتزود عنده المتعة والقدرات العقلية لأن الألعاب بتنمي قدرته على الانتباه والتركيز وتعزز مهاراته الاجتماعية والابتكارات، وبتساعد على مشاركتهم مع أقرانهم، ودعم روح العمل الجماعي، وزيادة القيم ومعرفة إيه الغلط والصح بصورة فيها متعة، وأخيرًا وأهم حاجة ننمي عندهم حب الوطن».

فعاليات مهرجان«نبتة»

وخلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، كشف الفنان أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة للأطفال عن فعالياته، قائلًا: «هيكون في مجموعة من الورش منها ورش للحكي وصناعة الرسوم المتحركة، إضافة إلى ورش لصغار رواد الأعمال وورش صناعة محتوى للأطفال، وسيكون بها خبراء من صناعة محتوى الطفل من المصريين الذين تفوقوا في هذا المجال داخل مصر أو خارجها».

وأضاف: «أساس المهرجان هيكون في مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال، وفئات الأعمال المشاركة: أغاني، أفلام، مسلسلات، تصميم مشروع، إضافة إلى كتابة المحتوى، والأطفال نفسهم هيكونوا ضمن لجنة التحكيم بجانب مجموعة من الخبراء والشخصيات المهمة ذات الصلة بصناعة محتوى الطفل والنشء، وسيحصل الفائزون في المسابقات على جوائز بجانب تكريم عدد من رموز صناعة محتوى العائلة وتكريم الأطفال المتفوقين في فئات مختلفة».