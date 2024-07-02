أحمد أمين: سعيد جدا إنى أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال

عبر الفنان أحمد أمين عن سعادته برئاسته لمهرجان «نبتة» الأول للأطفال، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هامش مهرجان العلمين 2024.

مهرجان «نبتة» الأول للأطفال

وكتب «أمين» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «سعيد جدًا أن أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هامش مهرجان العلمين، وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة، حلم بيتحقق».

وتابع: «هتقولوا طبعًا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغير للأطفال، وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير للكبار، لكن اللي نفسي فيه بجد إن نبتة هو اللي يكبر معايا ومعاكم».

تحية حب وامتنان لكل طفل

‎وأردف: «من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل، هم تقريبًا السبب في اللي وصلت له، مش بس لأني اشتغلت في الكتابة للطفل 10 سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون، ولكن لأني بتعلم منهم كل يوم، بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم، وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم، يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز».

وأضاف: «وحابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها».

واختتم: «أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي.. وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا».