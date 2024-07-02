«راعي مصر»: التحالف الوطني عمل على تذليل العقبات أمام الجمعيات الأهلية لخدمة المواطن

قال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي جعل مؤسسات المجتمع المدني تعمل وفق رؤية استراتيجية وتخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تذليل العقبات لخدمة المواطن

وأوضح رمزي لـ«الوطن»، أنّ التحالف الوطني عمل على تذليل العقبات أمام الجمعيات الأهلية لخدمة المواطن بصورة مباشرة دون تعقيد، كما أنّ التحالف يسهل الإجراءات الحكومية أمامنا لمضاعفة العمل الخيري المقدم للمجتمع وتسريع وتيرة المساعدات لتكون أكثر فاعلية.

دعم بناء الإنسان المصري

ولفت إلى أنّ مؤسسة راعي مصر تفخر بعملها تحت مظلة التحالف الوطني، مشيرًا إلى أنّ التحالف دعم المؤسسة في الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية والقضاء على ازدواجية المنفعة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء الإنسان المصري ودعمه على كل المستويات فضلًا عن تمكينه اقتصاديًا.

وأضاف المستشار أمير رمزي، أنّ مؤسسات التحالف ستواصل استكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا دون استثناء في السنوات المقبلة، مؤكدًا أنّ التحالف بكامل مؤسساته أصبح ذراعًا تنمويًا للدولة وقدّم نموذجًا يحتذى به في العمل الأهلي.

2024 عامًا لصحة الإنسان

وكشف رمزي عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها راعي مصر، ومنها «القوافل الطبية وإعادة تأهيل بيوت الفقراء والمحتاجين، وكفالة الأيتام، وسداد ديون الغارمات، وتجهيز العرائس وحضانات للأطفال»، لافتًا إلى أنّ راعي مصر خصصت 2024 عامًا لصحة الإنسان الفقير ليصبح مواطنًا منتجًا.