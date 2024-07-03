ملفات مهمة تنتظر وزير الكهرباء الجديد.. أبرزها مشروعات الربط الكهربائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدد من الملفات المهمة، على طاولة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء الجديد؛ لاستكمال منظومة العمل في قطاع الكهرباء والطاقة.

مواجهه ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وكشف المصدر، لـ«الوطن»، عن أن مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من ضمن الملفات المهمة أمام وزير الكهرباء الجديد حتى تتمكن الوزارة من تدبير الموارد لسد احتياجات القطاع.

مواكبة تطور التكنولوجيا الجديدة

وأوضح المصدر أن الوزارة وضعت خطة لاستكمال منظومة تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة والتقليدية؛ لمواكبة تطور التكنولوجيا الجديدة.

مشروعات الربط الكهربائي

وأشار إلى أنّه من ضمن الملفات الموضوعة على طاولة الوزير الجديد جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية لربط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغربًا مع ليبيا، إضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة المختلفة بالبلدين.

التطبيقات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة

وأكد أنّ أهم ملامح خطة الشركة القابضة لكهرباء مصرهو الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة مع إمكانية ربط برنامج الشحن الموحد بشركات توزيع الكهرباء مع برنامج القارئ الضوئي الذي تستخدمه شركة شعاع لمراقبة استهلاكات مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، والتأكد من انتظام عمليات الشحن علاوة على التأكد من عدم وجود أي تلاعب بالعداد.

تأمين الشبكة القومية من التعديات

ونوّه بأنّ خطة الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد، هي الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

توفير الطاقة الكهربائية

وكشف عن أنّ الوزارة تضع على رأس أولوياتها أيضا توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحلية المياه.