حضور قوي للشباب في التغيير الحكومي.. ومينا عماد أصغر نائب محافظ بعمر 30 عاما

تمكين الشباب في مصر أحد أهم قواعد الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولى مقاليد الحكم في 2013، ليتحقق الهدف الأساسي للتمكين في إشراك الشباب في صنع القرار وتعزيز دورهم في الحياة السياسية والإدارية، ما يعكس اهتمام الدولة بمستقبل أبنائها وقدرتهم على تحمل المسؤوليات الوطنية.

مناصب نواب ومساعدين للمحافظين

وتعكس خطوة تعيين الشباب في مناصب نواب ومساعدين للمحافظين، رغبة الدولة في ضخ دماء جديدة بالجهاز الإداري وتطوير أداء المحافظات من خلال رؤى وأفكار شبابية، تمثلت في قرارات بتعيين شباب مؤهلين علميا وعمليا، وبرزوا في مجالات متنوعة مثل الإدارة العامة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة.

دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة

ويعكس التمكين أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، فالشباب يمتلكون طاقات وإبداعات يمكن توظيفها بشكل فعّال إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة، كما أنّ تعيين الشباب في مناصب قيادية يُمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، ويُعزز مشاركتهم الفعلية في صنع القرار، ويُعطي الشباب الفرصة للتعرف على العمل الإداري عن قرب، والمساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أصغر نائب محافظ 30 عاما

وتصدّرت السيدات والشباب المشهد في التشكيل الحكومي الجديد بـ23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين، إضافة إلى أنّ وزير الإسكان لم يتجاوز عمره 42 عاما، كما أنّ وزيري المالية والأوقاف 48 عاما، ونواب الوزراء وصل عمر أصغرهم إلى 41 عاما، فيما تولى مينا عماد حنا نائب محافظ أسيوط، وعمره 30 عاما.

ومن أبرز نواب المحافظين: هشام أحمد أبوزيد نائبا لمحافظ الأقصر، بلال السعيد حبش نائبا لمحافظ بني سويف، حازم عمر أحمد عمر نائبا لمحافظ قنا، أحمد أنور العدل نائبا لمحافظ الدقهلية، شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط، محمود محمد عبدالغني نائبا لمحافظ الغربية ، محمد إبراهيم موسى نائبا لمحافظ المنوفية، عمر عثمان نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد، أحمد محمود عبدالمعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية، لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية، حازم محمد جودة الديب نائبا لمحافظ البحيرة، عمرو مجدي البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، أحمد عصام الدين موسى نائبا لمحافظ الإسماعيلية، عبدالله رمضان توفيق نائبا لمحافظ السويس ، عاصم عبدالغفار سعدون نائبا لمحافظ شمال سيناء، عمرو حلمي لاشين نائبا لمحافظ أسوان، ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر، إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء ، حنان مجدي نور الدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد.