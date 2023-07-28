رائدة عمل خيري تروي لقناة «الناس» ذكرياتها مع يوم عاشوراء

قالت حياة عبد المؤمن، إحدى نماذج السيدات المصريات التي تشارك في إطعام الطعام، إن حرصها على هذا العمل منذ سنوات طويلة، وهو مدد وتوفيق من الله لهذا النشاط، مضيفة «بفضل الله أقوم به ولو اعتراني مرض أجد نفسي قادرة على القيام بهذا العمل بنشاط ولا كأن عندي حاجة».

عبد المؤمن: في يوم عاشوراء أحب التوسعة على أولادي وأهل بيتي

وأضافت «عبد المؤمن»، خلال استضافتها ببرنامج «اسلامنا بالمصري» على شاشة «قناة الناس»، أنه طمعا في الأجر في هذا اليوم، أحب التوسعة على أولادي وأهل بيتي في يوم عاشوراء ثم أتوجه إلى إطعام الناس، ومنذ طفولتي رأيت والدي ووالدتي في يوم عاشوراء يقدمون «طبق عاشوراء» للأهل والأقارب والجيران، «لابد يلف على البيوت كلها حوالينا.. قريب وغريب وهم بالمقابل يفعلون المثل».

ذكريات الحاجة حياة مع يوم عاشوراء

وتابعت الحاجة حياة، «منذ الصف الثالث الابتدائي، وأنا أعي هذه المناسبة والعبادة، عندما قدم لنا خالي وخالتي لنا (طبق عاشوراء)، ولي ذكريات مرتبطة بيوم عاشوراء واحرص على أن أجمع أولادي في هذا اليوم وأطهو لهم أصناف الطعام التي يحبونها، قائلة «اللي نفسه في حاجه بعملها له.. اقتداء بسنة المصطفى محمد «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وهو يوم شكر على عام كامل منحنا إياه ونسأله فيه المغفرة.