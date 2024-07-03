هجوم ناري على حفيظ دراجي بسبب رونالدو.. ماذا فعلت جماهير «الدون»؟

ما يزال اسم المُعلق الرياضي حفيظ دراجي، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد سخريته من كريستيانو رونالدو لاعب النصر ومنتخب البرتغال، خلال مواجهة سلوفينيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي حسمها المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح 3-0، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

«رونالدو بكى في قطر وبكى في ألمانيا وبكى في السعودية، شوفولنا رونالدو بدأ بكاء ولا بعد»، هكذا جاء تعليق حفيظ دراجي بعد نهاية الشوط الثاني من عمر المباراة والذهاب لأشواط إضافية، ما أغضب أنصار «الدون»، وجعلهم يشنون هجوما ناريا على المُعلق الجزائري.

هجوم ناري على حفيظ دراجي بعد انتقاده رونالدو

«بالله عليكم هذا تعليق يخرج من معلق يجب أن يتمتع بالحياد التام وليس بالتهريج، وصمة عار في تاريخ التعليق للأبد يا حفيظ يا دراجي»، هكذا كتب أحد المشجعين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «X»، بينما علق آخر: «للأسف أنت أخطأت بعشاق ومحبين الأسطورة كريستيانو رونالدو».

فيما كتب مشجع آخر: «المعلقين الآخرين مع احترامي لهم ماغلطوا أبدا، أما حفيظ دراجي صراحة شيء زاد عن حده، ليلة المباراة لو كتب تغريدة أفضل من أن يسمع 100 مليون نسمة عربي من محبي رونالدو».

ماذا قال حفيظ دراجي ردا على حملة جماهير رونالدو؟

لم يتجاهل حفيظ دراجي العاصفة الهجومية التي تعرض لها بعد سخريته من رونالدو، حيث خرج في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية أكد خلالها أن كل ما قاله كان عفويا وطبيعيا وليس له خلفية أو أي أمر ضد رونالدو.

وأضاف المُعلق الجزائري: «رونالدو من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن عندما يكون سيئا، يجب أن نقول هذا سواء هو أو ميسي أو غيرهما، لكني لست مطبلاتي».