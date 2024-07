ماذا حدث لـ«قلب رونالدو» بعد ضياع ركلة الجزاء؟.. معدل ضربات غير مسبوق

لحظات مؤثرة عاشها اللاعب كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال وسلوفينيا، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 3-0 في ضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

قبل دقائق من نهاية الشوط الأول الإضافة، تحصل منتخب البرتغال على ضربة جزاء في وقت قاتل، وتقدم كريستيانو رونالدو ليسدد الركلة، لكن الحارس بان أوبلاد الملقب بـ«الأخطبوط»، المدافع عن عرين نادي أتليتكو مدريد، تصدى للكرة ببراعة شديدة.

بعد ضياع ركلة الجزاء، دخل رونالدو في حالة شديدة من البكاء، ووصل معدل ضربات قلبه إلى رقم غير مسبوق، ففي رسم بياني نشره موقع «WHOOP» أكد أن معدل ضربات القلب، وصل لأدنى مستوى عقب إهداره ركلة الجزاء أمام سلوفينيا، في مباراة ثمن النهائي ببطولة يورو 2024.

ويذكر أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عادة ما يظهر مرتديا ساعة في يده من شركة «WHOOP»، إذ يكمن دورها في مراقبة اللياقة البدنية، وآلية عمل تلك الساعة تتركز على تطبيق موصل بالهاتف المحمول، ولا يوجد بها شاشة.

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt