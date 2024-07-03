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ماذا حدث لـ«قلب رونالدو» بعد ضياع ركلة الجزاء؟.. معدل ضربات غير مسبوق

كتب:

أنس سعد
04:13 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

لحظات مؤثرة عاشها اللاعب كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال وسلوفينيا، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 3-0 في ضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

قبل دقائق من نهاية الشوط الأول الإضافة، تحصل منتخب البرتغال على ضربة جزاء في وقت قاتل، وتقدم كريستيانو رونالدو ليسدد الركلة، لكن الحارس بان أوبلاد الملقب بـ«الأخطبوط»، المدافع عن عرين نادي أتليتكو مدريد، تصدى للكرة ببراعة شديدة.

بعد ضياع ركلة الجزاء، دخل رونالدو في حالة شديدة من البكاء، ووصل معدل ضربات قلبه إلى رقم غير مسبوق، ففي رسم بياني نشره موقع «WHOOP» أكد أن معدل ضربات القلب، وصل لأدنى مستوى عقب إهداره ركلة الجزاء أمام سلوفينيا، في مباراة ثمن النهائي ببطولة يورو 2024.

ساعة اللياقة البدنية تكشف مفاجأة

ويذكر أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عادة ما يظهر مرتديا ساعة في يده من شركة «WHOOP»، إذ يكمن دورها في مراقبة اللياقة البدنية، وآلية عمل تلك الساعة تتركز على تطبيق موصل بالهاتف المحمول، ولا يوجد بها شاشة.

صعود المنتخب البرتغالي لمواجهة فرنسا

كان المنتخب البرتغالي قد صعد إلى دور ربع النهائي، لملاقاة الديوك الفرنسية يوم الجمعة القادم، بعد أن ساعدهم الحارس ديوجو كوستا في التصدي لـ3 ركلات جزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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