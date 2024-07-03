السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لـ صباح مشالي نائب وزير الكهرباء الجديد

كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» تكليف صباح مشالي لمنصب نائب وزير الكهرباء، إذ تشغل رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي أول سيدة تترأس الشركة وتمّ اختيارها في عام 2018 ضمن أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري، ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة، كما تمّ اختيارها أيضًا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميًا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية «WFEO» بباريس.

ممثل مصر وشمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية

وحصلت صباح مشالي على منصب مقرر الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي وممثل مصر وشمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية «AFSEC»، وعضوية القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة والشعبة القومية لشبكات توزيع الكهرباء كما حصلت على عضوية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل «CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC».

السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية

وشغلت صباح مشالي منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي وهي المرأة التي استحقت انتصل الى مراكز متفوقة وعالمية على خلفية كفاءتها ونزاهتها ومتابعتها الميدانية بمواقع العمل بشركات الكهرباء

وتستعرض «الوطن» السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية لنائب وزير الكهرباء الجديد وهي كالتالي

– خريجة جامعة القاهرة كلية الهندسة 1986 بتقدير جيد جداً.

– بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

التدرج الوظيفي بوزارة الكهرباء

- التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة والمشروعات المركزية.

- تمّ اختيارها بالعمل كمساعد لـ وزير الكهرباء والطاقة عام 2002.

- التحقت بجامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامي 2003-2002.

- تدرجت في المناصب القيادية حتى شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي في ابريل 2013.

– إحدى خريجي أكاديمية ناصر العسكرية كلية الدفاع الوطني 2005.