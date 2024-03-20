أطفال القليوبية يزينون وجوههم بأعلام مصر وفلسطين في قافلة السعادة

شهدت فعاليات قافلة السعادة، التي أطلقتها مبادرة «حياة كريمة»، احتفالًا باليوم العالمي للسعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، فعاليات مختلفة لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وتوعيتهم، من خلال الرسم على وجوه الأطفال بأعلام مصر وفلسطين، وسط أجواء من المرح والتصوير مع الشخصيات الكرتونية والرمضانية، والمشاركة في ورش الحكي والتلوين للتوعية بمخاطر المخدرات بشكل علمي وترفيهية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات.

شارك في إفطار السعادة بشبين القناطر الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نواب محافظ القليوبية، والعقيد أحمد رضا مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وهند جلال مدير المبادرات والتوعية بمؤسسة حياة كريمة ومصطفي السيد منسق المبادرة بالقليوبية والنائب سمير صبحي عضو مجلس النواب.

حفل غنائي رمضاني

شهد الإفطار الذي أقيم في قرية الأحراز بشبين القناطر حفلًا فنيًا لفرقة قصر ثقافة شبين القناطر والتي ألقت للأغاني الرمضانية والتواشيح، احتفالًا برمضان ويوم السعادة كما جري توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة، كما تتضمن إفطار مجمع من أهالي قرية الأحراز بعدد يصل حوالي 1000 صائم.

مائدة إفطار السعادة من حياة كريمة بالقليوبية

وأوضح مصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أن القافلة شهدت توعية دينية، خلال موائد الإفطار من المؤسسة، ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

احتفال المؤسسة باليوم العالمي للسعادة

أضاف العقيد أحمد عيد مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية أن قوافل السعادة انطلقت اليوم فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، فى إطار احتفال المؤسسة باليوم العالمي للسعادة الذى يتم الاحتفال به على مستوى العالم فى 20 مارس من كل عام.

وأضاف: أطلقت المؤسسة قوافل السعادة في قرية الأحراز في مركز شبين القناطر بالقليوبية بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، كالمجلس القومي للأمومة و الطفولة و صندوق مكافحة و علاج الادمان مشيرًا إلى أن القوافل تستهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين من مختلف الفئات العمرية، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين فى الريف والحضر.