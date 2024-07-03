احصل على 6 آلاف جنيه شهريا عند شراء هذه الشهادة من أكبر بنكين في مصر

يقدم أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، شهادة لمدة عام بعائد يصرف شهريًا 23.5% سنويا، يطلق عليها البلاتينية في الأهلي المصري، وطلعت حرب في بنك مصر.

أكثر من 5 آلاف جنيه أرباح شهريا

وبحسب جدول أسعار العائد من الموقع الرسمي لبنكي الأهلي المصري ومصر، يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن لصاحب مبلغ 300 ألف جنيه، الحصول على مبلغ 5875 جنيه شهري.

والشهادة متاحة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء، فيما يتم الاستراد نهاية المدة بكامل مدتها الأسمية.

ويمكن شراء الشهادة من خلال فروع البنكين أو الإنترنت البنكي أو تطبيق الهاتف البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي.

قرار لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري قررت يوم 23 مايو الماضي، في اجتماعها للإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.