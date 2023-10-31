7 معلومات عن «شهادة العام» الوحيدة في البنوك المصرية.. تناسب الجميع

تميز البنك الأهلي المصري من بين البنوك المصرية، بتوفير شهادة استثمار مدة العام فقط، وهو ما يناسب عددا كبيرا من العملاء وفئات مختلفة من المجتمع، خاصة أن فئات الشهادة تبدأ بـ500 جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار ب، ومدتها عام، بسعر عائد 11.50%، ودورية صرف العائد شهريًا، ونرصد في السطور التالية 7 معلومات عن شهادة العام الوحيدة في البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العائد في الموقع الرسمي للبنك.

7 معلومات عن شهادة العام الوحيدة في البنوك

- شهادة استثمار ب تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

- الشهادة مدتها عام.

- سعر العائد 11.50% سنويًا، بدورية صرف شهريًا.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي فروع البنك بحسب التعليمات السارية.

- تسترد شهادة استثمار ب في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي بحسب القيم الاستردادية من البنك.

صرف عائد شهادة استثمار ب

- صرف العائد من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.

- تدر الشهادات عائد دوري شهري وثابت طوال مدة الشهادة بحسب السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادة.