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الأحزاب والسياسيون يهنئون الحكومة.. قادرون على بناء الجمهورية الجديدة

كتب:

محمد أباظة
03:50 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

قدم عدد من الأحزاب والسياسيين التهنئة إلى الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية اليوم.

وهنأ الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وللمحافظين الجدد على توليهم مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة التاريخية الهامة.

بناء الجمهورية الجديدة

وقال الحزب، في بيان صحفي، اليوم، عبّر فيه عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة وتغيير المحافظين، مؤكدا أن ذلك يُجسّد ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة الهادفة إلى بناء الجمهورية الجديدة، التي تقدم الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وأكد الحزب ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الأهداف المنشودة للجمهورية الجديدة، والتي تُرسي أسس مستقبلٍ واعدٍ لمصر وشعبها.

تهنئة رئيس هيئة قضايا الدولة 

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين الدستورية وثقة القيادة السياسية في توليهم مهام مناصبهم التنفيذية.

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، والوزراء والمحافظين الجدد، بعد أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.