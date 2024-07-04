الخط الثالث لمترو الأنفاق يكرم الفائزين في مبادرة «شجرة باسمك»

ينظم الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف في 15 يوليو الجاري، حفلًا لتكريم الفائزين في مبادرة «شجرة باسمك» التي جرى إطلاقها بالتزامن مع يوم البيئة العالمي في 6 يونيو الماضي.

تعزيز الوعي البيئي لدى الركاب

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الركاب، وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية، وتعتمد فكرة المبادرة على تشجيع الركاب على استخدام القطار الكهربائي الخفيف «LRT» كوسيلة مواصلات صديقة للبيئة، من خلال منحهم شجرة مثمرة لزراعتها باسمهم مقابل أكبر عدد من الرحلات لكل محطة.

وخلال الحفل، تم تكريم الفائزين من جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وتسليمهم شهادات تقدير وشجرة مثمرة لكل منهم، كما تم تأكيد أهمية استمرار هذه المبادرة لتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة ونشر الوعي بأهمية استخدام وسائل المواصلات الصديقة للبيئة.

تعزيز الممارسات المستدامة

تأتي مبادرة «شجرة باسمك» ضمن جهود الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف لتعزيز الممارسات المستدامة والمساهمة في تحسين البيئة الحضرية، وتعد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا لربط استخدام وسائل المواصلات العامة بحماية البيئة، مما يساهم في تشجيع الركاب على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.